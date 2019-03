Via della Seta, Washington avvisa l'Italia: "Stop alle informazioni riservate" | Conte: "Noi siamo trasparenti"

Garret Marquis, stretto collaboratore di John Bolton, il consigliere per la Sicurezza di Donald Trump, spiega infatti al Corriere della Sera che la decisione di Palazzo Chigi avrà delle conseguenze. Ad esempio, ci sarà uno stop alla condivisione di informazioni riservate e sensibili tra le rispettive intelligence. Oppure verranno bloccate le consegne di attrezzature militari per noi molto importanti.



"Ci preoccupano l'opacità e la sostenibilità dell'intera operazione", commenta un portavoce del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. In ballo, si fa presente da Washington, c'è anche la "reputazione dell'Italia" nei confronti degli Usa. "Noi stiamo mettendo in guardia i Paesi della Nato dai rischi che l'accordo della Seta può portare", sottolinea l'amministrazione Trump, che giudica la mano tesa italiana verso Pechino una sorta di tradimento.



Conte: la nostra è un'operazione trasparente - "Operiamo per un futuro di crescita e sviluppo e il memorandum con la Cina offre preziose opportunità per le nostre imprese", dice il premier Giuseppe Conte sempre al Corriere della Sera sull'intesa con Pechino: il testo, "imposta la collaborazione in modo equilibrato e mutualmente vantaggioso", in una cornice "trasparente". E' "perfettamente compatibile" con la nostra collocazione nella Nato e nel Sistema integrato europeo: "Nessun rischio di colonizzazione", precisa Conte.