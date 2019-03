Via della Seta, Salvini: "Nessun pregiudizio, ma serve prudenza"

Se Di Maio e Conte plaudono all'accordo commerciale tra Roma e Pechino che dovrà essere siglato a fine marzo, Matteo Salvini è più prudente. "Via della Seta con la Cina? Non abbiamo pregiudizi, ma serve prudenza", afferma il vicepremier della Lega. "Siamo favorevoli all'apertura dei mercati per le nostre imprese. Altre però sono le valutazioni che occorre fare in settori strategici come telecomunicazioni e infrastrutture", aggiunge.