Via della Seta, Salvini: "Il memorandum è la cornice, valutiamo"

Il memorandum sulla nuova Via della Seta "che il premier Conte firmerà con il presidente cinese è la cornice, poi il quadro è un'altra cosa e noi stiamo valutando riga per riga il contenuto dell'intesa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo che "se si apre all'export per le aziende italiane va benissimo, gli unici vincoli riguardano la sicurezza, il controllo dei dati degli italiani e l'energia".