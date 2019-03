Via della Seta, Palazzo Chigi: "Memorandum non è in discussione"

Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il memorandum d'intesa tra Italia e Cina non è in discussione. Il governo è compatto sulla volontà di firmare questo documento, frutto di una negoziazione durata svariati mesi, che non è giuridicamente vincolante. La "Via della Seta" contiene richiami ai principi e agli standard europei in materia di sostenibilità finanziaria, economica ed ambientale.