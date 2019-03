Via della Seta, Moavero: "Nessuno ha sollevato perplessità in Ue"

"Nessuno ha sollevato perplessità sul memorandum sulla Via della Seta che stiamo per firmare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "Non siamo certo i primi ad entrare in un rapporto con la Cina e nessuno ha sollevato questioni. Nel dibattito durante il consiglio è emerso che l'Ue dovrebbe avere una migliore strategia unitaria, ma che, in attesa che si realizzi, ogni Stato tiene i suoi rapporti bilaterali", ha spiegato.