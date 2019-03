Via della seta, M5s e Lega lavorano a mozioni unitarie maggioranza

M5s e Lega stanno lavorando a due risoluzioni unitarie di maggioranza da presentare martedì alla Camera e al Senato, dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui temi al centro del prossimo Consiglio europeo e sul contestato memorandum sulla "Via della seta" con la Cina. I testi sono ancora in via di definizione ma dalla maggioranza trapela che ci sarà una posizione condivisa da entrambi i partiti.