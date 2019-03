Via della Seta, Italia e Cina firmano il memorandum

Firmato a Vialla Madama il memorandum tra Italia e Cina sulla collaborazione nell'ambito della "Via della Seta Economica" e dell'"Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21° secolo". Alla presenza del presidente cinese, Xi Jinping, e del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno sottoscritto l'intesa.