Vertici Cassazione, giovedì Mattarella presiederà la seduta del Csm

Sergio Mattarella presiederà la seduta di giovedì in cui il plenum del Csm dovrà esprimersi sulla proposta di confermare Pietro Curzio e Margherita Cassano, rispettivamente nei ruoli di primo presidente e presidente aggiunto della Cassazione. E' una consuetudine che il Presidente della Repubblica guidi la riunione in cui si nomina il numero uno della Cassazione. Per Mattarella sarà l'ultima volta, vista l'imminente scadenza del mandato.