Vertice su autonomia a P. Chigi, Salvini: "Qui per trovare accordo"

E' in corso a Palazzo Chigi il vertice di governo sull'autonomia rafforzata chiesta da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e numerosi altri ministri interessati dal trasferimento di competenze chiesto dalle Regioni. "Non posso prevedere cosa succederà, ma siamo qui apposta per trovare un accordo", ha commentato Salvini prima della riunione.