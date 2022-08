Vertice Pd, appello alle forze politiche: "Si proceda ad alleanza senza veti"

Il Partito democratico, al termine del vertice, lancia un altro accorato appello "alle forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per far nascere un campo di forze democratiche e civiche".

I dem chiedono di costruire un'alleanza "senza veti reciproci" e di evitare "ogni divisione che rappresenterebbe un regalo alla destra". Parole che sembrano dirette in particolare a Carlo Calenda. Il leader di Azione, contrario a qualsiasi alleanza con i fuorisciti dal Movimento Cinque Stelle come Di Maio e Fico e con esponenti di forze "contro" Draghi come Fratoianni e Bonelli, dovrebbe decidere a breve se accettare o meno di "correre" insieme al Pd.