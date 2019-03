Vertice notturno sulla Tav, Matteo Salvini: "Si decide, non esiste un forse"

E' durato oltre 5 ore il vertice notturno a Palazzo Chigi sulla Tav. "Ci sarà un sì o un no. Il forse non esiste", le parole del vicepremier Matteo Salvini sull' Alta velocità Torino-Lione . Per il leader della Lega "costa di più non fare la Tav che farla". E poi aggiunge: "Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c'è nessuno che mi possa far cambiare idea".

Al vertice partecipano i due vicepremier, Salvini e Di Maio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, oltre ai tecnici che dovranno esaminare l'analisi costi-benefici.



Nel caso in cui non si trovasse la quadra tra le due forze di governo, da parte della Lega c'è la massima disponibilità "alla via parlamentare o alla consultazione dei cittadini per una soluzione positiva per il Paese".



L'Ue scrive una lettera all'Italia - Intanto la Commissione europea è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordare al governo che l'eventuale "no" alla Tav comporterà la violazione di due regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui 300 milioni entro marzo e il resto successivamente. E' quanto si apprende a Bruxelles. Di Tav mercoledì avrebbero parlato al telefono il vicepremier Matteo Salvini e il vicepresidente della Commissione Ue Jyrki Katainen.