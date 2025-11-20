Palazzo Chigi: "Vertice di maggioranza proficuo e costruttivo, aggiustamenti alla Manovra"

Durante l'incontro affrontati temi fiscali e misure economiche, tra cui affitti brevi, iperammortamento, dividendi, Isee e oro da investimento. La riunione conclusiva è attesa la prossima settimana
© Ansa
La maggioranza si è riunita a Palazzo Chigi per un vertice dedicato alla Manovra, definito in una nota ufficiale come "proficuo e costruttivo". Nel corso dell'incontro sono stati esaminati gli aggiustamenti alla legge di Bilancio legati ai temi al centro del confronto politico degli ultimi giorni: dagli affitti brevi all'estensione dell'iperammortamento, dal regime fiscale dei dividendi all'ampliamento delle esenzioni Isee sulla prima casa, fino alle misure per favorire l'emersione dell'oro da investimento. Prevista una nuova riunione conclusiva la prossima settimana.