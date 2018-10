Verona, da Forza Nuova tessera onoraria alla consigliera antiabortista del Pd

"Carla Padovani, pur appartenendo ad una formazione politica diametralmente opposta alla mia, è espressione di una innegabile integrità morale e coerenza a certi valori intrinsecamente cattolici come la difesa della vita senza se e senza ma": è così che Pietro Amedeo, segretario veronese di Forza Nuova, motiva la scelta di aver offerto una tessera onoraria del partito alla consigliera antiabortista del Pd. Un attestato di stima con tutti i crismi.

La capogruppo del Pd in consiglio comunale è finita nella bufera per aver votato a favore di una mozione antiabortista, proposta dalla maggioranza di centrodestra del sindaco Federico Sboarina, nella quale si dichiara Verona "città a favore della vita" e si prevedono finanziamenti ad associazioni cattoliche per iniziative contro l’aborto.



I democratici si sono scagliati contro quella che hanno definito una "scelta medioevale", chiedendo le dimissioni della collega. Ma, di contro, dalla Lega a Forza Nuova, si sprecano i commenti di solidarietà nei confronti di una "vittima - scrive nel post ancora Pietro Amedeo - del più classico quanto odioso linciaggio politico ad opera dei suoi stessi compagni di partito".