Verifica di governo, Italia Viva chiede rinvio dell'incontro con Conte

Il premier Conte, in questi giorni, è impegnato in incontri con le diverse forze politiche. "Ci sono state chiare note critiche da parte di una forza politica, in particolare Italia Viva, ed è giusto che ci sia questo confronto. Ma i cittadini devono stare tranquilli: non vogliamo, o almeno io non voglio disperdere energie rispetto all`azione di governo che in questo momento di emergenza è ovviamente ancora più intensa", ha spiegato in un'intervista a La Stampa.