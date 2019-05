Venezia, morto a 78 anni il socialista Gianni De Michelis

Socialismo italiano in lutto: è morto Gianni De Michelis. Dal 1976 al 1993 deputato socialista, più volte ministro e protagonista della Prima Repubblica, si è spento all'età di 78 anni a Venezia: era malato da tempo per una forma neurodegenerativa. Nato nel capoluogo veneto il 26 novembre 1940, laureato in Chimica industriale, De Michelis è stato docente universitario. Da ministro degli Esteri ha firmato per l'Italia il Trattato di Maastricht.