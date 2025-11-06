Valle d'Aosta, Testolin confermato presidente della Regione

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, insediatosi dopo le elezioni del 28 settembre, ha confermato Renzo Testolin alla guida della Regione autonoma. Esponente dell'Union Valdôtaine, 57 anni, consulente finanziario, Testolin ha ottenuto 21 voti su 35, consolidando così la sua leadership iniziata nel marzo 2023. La nuova maggioranza che lo sostiene è a trazione autonomista e vede l'ingresso di Forza Italia, che prende il posto del Pd nella coalizione. Alle urne, Testolin era risultato il candidato più votato con 3.808 preferenze.