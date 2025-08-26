Scuola, Valditara: "Quasi la metà degli insegnanti di sostegno sarà confermata"

Quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari saranno confermati, "garantendo una straordinaria continuità didattica che la scuola italiana non ha mai avuto prima". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sottolineando la possibilità per le famiglie," laddove si fosse instaurato un buon rapporto educativo e umano fra il giovane e l'insegnante, di chiederne la conferma. E questo è un grande passo avanti. Non a caso ostacolato da chi non crede nella personalizzazione: ricorsi su ricorsi per fortuna bocciati dalla giustizia amministrativa".