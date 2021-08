IPA

"Siamo pronti, abbiamo dosi a sufficienza per fare la terza dose" del vaccino anti-Covid. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm sul nuovo dl per il Green pass. "Aspettiamo le indicazioni delle autorità scientifiche per dirci il tempo giusto per somministrare la terza dose, le prime indicazioni ci lasciano presupporre che si inizierà dai più fragili", sottolinea.