Vaccini, Zaia: "Cerchiamo di capire se è possibile acquistarne"

IPA

Le imprese del Veneto "vogliono arrivare ad un modello Covid free", e per questo la Regione intende verificare se sia possibile procurarsi dosi di vaccino sul mercato. Lo ha ribadito il presidente della Regione, Luca Zaia, sottolineando che nel caso ci fosse conferma della disponibilità "verificheremo e seguiremo tutte le procedure ufficiali, nella legalità, per cercare di capire se si possono comprare oppure no".