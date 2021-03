Vaccini, Tajani: all'Ue è mancata la forza, con Draghi cambio di passo

ansa

Sul fronte dei vaccini, "all'Europa è mancata la forza politica in sede contrattuale. Si è mossa in ritardo. Mario Draghi sta cercando di imprimere un cambio di passo". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ai microfoni di "Quarta Repubblica". "Siamo al governo per dare un contributo e cambiare rispetto al passato. Altrimenti non ci staremmo", ha aggiunto.