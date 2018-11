Vaccini, scontro tra ministri Lorenzin-Fedeli su età dell'obbligo

Le due posizioni contrapposteUn primo accordo sul principio dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola è stato, dunque, raggiunto, ma lo scontro più aspro si sta consumando in queste ore sulle fasce d'età da includere. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, vuole infatti che i vaccini siano obbligatori per l'iscrizione ai nidi, alle materne e alle scuole elementari, ovvero per la fascia 0-10 anni.



Di avviso contrario la titolare dell'Istruzione Valeria Fedeli, per la quale l'obbligatorietà dovrebbe riguardare solo la fascia 0-6 anni, ovvero i nidi e le materne. Una questione non da poco, e fondamentale per Lorenzin che, a sostegno della necessità di estendere l'obbligo fino ai 10 anni, si rifà alle avvertenze del mondo scientifico, secondo cui il calo delle coperture vaccinali in Italia è "drammatico" e per salvaguardare la salute pubblica, l'unica modalità efficace sarebbe appunto l'estensione dell'obbligo. Ma le polemiche non accennano a placarsi: la proposta di Fedeli di prevedere piuttosto delle sanzioni per i genitori che non vaccinano i figli, garantendo però a tutti i bambini l'accesso a scuola, ha suscitato la decisa reazione di medici e scienziati.



A scendere in campo è stata anche l'Accademia dei Lincei, esprimendo "parere favorevole rispetto all'obbligatorietà delle vaccinazioni per accedere a scuola, a salvaguardia del diritto all'istruzione e alla vita di relazione anche dei bimbi più fragili", ed affermando che "non utilizzare a dovere i vaccini è un delitto". Parla di "emergenza" il Consiglio Superiore di Sanità e chiede l'obbligo delle vaccinazioni per la scuola.