Vaccini, le nuove norme sui sanitari incluse nel nuovo decreto Covid

Ansa

Si stringono i tempi sulle nuove misure sui vaccini, a partire dall'obbligo per il personale sanitario che finora ha rifiutato l'immunizzazione e dal cosiddetto "scudo penale" per chi somministra le dosi. Le nuove misure dovrebbero rientrare nel prossimo decreto Covid, allo studio del governo e sul quale è atteso il confronto in Consiglio dei ministri a inizio settimana. L'obbligo sarebbe limitato al personale a diretto contatto con i pazienti.