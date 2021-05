Vaccini, Gelmini alle Regioni: "Nessun rischio di rimanere senza dosi"

Commissario emergenza Covid

"In questi mesi e in queste settimane, in un clima di grande collaborazione, abbiamo impresso una decisa accelerazione alla campagna vaccinale. Abbiamo raggiunto il traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno, e siamo pronti a fare ancora meglio". Lo ha detto il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, all'incontro tra governo e Regioni sulla campagna vaccinale. "Non c'è alcun rischio di rimanere a corto di dosi", ha aggiunto.