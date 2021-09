IPA

La Lega ribadisce il suo no all'obbligo vaccinale dopo le parole di Mario Draghi che vanno in quella direzione e fonti legate al Carroccio dichiarano: "Più di 38 milioni di italiani hanno già liberamente scelto e completato il ciclo vaccinale, oltre il 70% della popolazione sopra i 12 anni, a cui si aggiungono 5 milioni di guariti. La Lega era e rimane contro obblighi, multe e discriminazioni. Insistiamo invece per i tamponi gratuiti".