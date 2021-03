Vaccini, Draghi: "Se coordinamento Ue non dà risposte, facciamo da soli"

"Il coordinamento europeo va sempre cercato e va rafforzato, ma se non funziona in questi momenti dove il tempo è prezioso, occorre anche trovare le risposte da soli". Lo ha detto il premier Mario Draghi in merito ai vaccini anti-Covid, durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. "Noi pretendiamo il rispetto dei contratti da parte delle multinazionali produttrici", ha aggiunto.