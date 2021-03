Vaccini Covid, Berlusconi: priorità produzione italiana e ok a Sputnik

agenzia

Predisporsi per realizzare, acquistando i brevetti e gli strumenti, il vaccino anti-Covid anche in Italia e approvare il rimedio russo Sputnik. Sono queste, secondo Silvio Berlusconi, le "azioni da mettere in campo" in maniera prioritaria. Secondo gli esperti, il vaccino Sputnik "funziona benissimo, ma è in attesa dell'approvazione da parte delle autorità Ue. Quando arriverà assieme a quello di Johnson&Johnson, dovranno essere distribuiti rapidamente".