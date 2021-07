Vaccini, Costa: "Bisogna aprire una riflessione sulle discoteche"

Getty

Una volta individuato il Green pass "come strumento che garantisce le attività, credo che ci sia il margine per un'ulteriore riflessione sulla riapertura delle discoteche". E' quanto afferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, aggiungendo: "Parliamo di un settore economico del nostro Paese, in un momento in cui condividiamo il certificato verde come strumento di garanzia".