Vaccini, Brunetta: estenderei obbligo al front office della P.a.

ansa

"Da quando come governo abbiamo annunciato il Green pass, anche questo approvato all'unanimità, si sono moltiplicate le prenotazioni per le vaccinazioni". Lo dice Renato Brunetta a Repubblica, aggiungendo: "Forza Italia è per l'obbligo vaccinale per gli insegnanti che estenderei per legge anche ad altri settori: a chi fa front office nella pubblica amministrazione e a chi lavora nei servizi pubblici".