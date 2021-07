Vaccini, Bernini (FI): presenteremo ddl per obbligo personale scuola

Afp

Forza Italia presenterà un ddl "per i vaccini obbligatori per il personale della scuola per tutelare tutti". A farlo sapere è la capogruppo al Senato, Annamaria Bernini, secondo la quale "non possiamo chiedere no vaccini, no Green Pass, no lockdown: non si può perché il virus esiste". Per questo bisogna "considerare il Green Pass una sorta di lasciapassare".