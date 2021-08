Ansa

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, è d'accordo con l'obbligo di Green pass per gli statali. Innanzitutto, contrariamente all'ipotesi del governo, "non aspetterei ottobre", spiega Sileri che valuta l'estensione dell'obbligo di vaccino, in base alle fasce d'età. Una scelta che "andrà presa a livello continentale. Perché in Italia possiamo anche metterlo, però se nel Paese vicino il virus continua a circolare" sarebbe inutile.