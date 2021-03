Vaccini anti-Covid, Di Maio: niente scuse sui ritardi, rispettare i patti

Ansa

Sul fronte dei vaccini anti-Covid "sono ancora troppi i ritardi nelle forniture nell'Ue e in Italia da parte di alcune case farmaceutiche". E' quanto afferma Luigi Di Maio, aggiungendo: "Chi è inadempiente non può avanzare scuse. Se sono stati firmati degli accordi, questi vanno rispettati. Ecco perché come ministero degli Esteri abbiamo chiesto di fermare l'export di circa 250mila dosi di vaccino dal nostro Paese verso l'Australia".