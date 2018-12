Vacca (M5s): bonus cultura valido anche per cinema, concerti, teatri

Dopo la conferma del bonus cultura nella legge di Bilancio 2019, il sottosegretario ai Beni culturali, Gianluca Vacca, ha chiarito che "potrà essere speso anche per teatri, cinema, concerti", sottolineando che non ci sarà "alcuna limitazione per i ragazzi rispetto al passato e rispetto a quanto abbiamo sempre detto". Vacca ha quindi parlato di "un diffuso allarmismo ingiustificato", specificando che "per il governo la cultura è un asset strategico".