Usa, Meloni: difenderemo i nostri valori contro regimi autoritari

"L'Occidente - ha detto - rischia di diventare un interlocutore meno credibile. Il cosiddetto Sud globale chiede più influenza. Le nazioni in via di sviluppo che sono ormai ampiamente consolidate collaborano autonomamente tra loro. Le autocrazie stanno guadagnando terreno sulle democrazie e rischiamo di assomigliare sempre di più a una fortezza chiusa e autoreferenziale", ha ammonito, indicando il piano Mattei come esempio "per invertire questa rotta" e come "modello di cooperazione paritaria per costruire con i Paesi africani un partenariato nuovo e duraturo".