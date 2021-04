Usa, Di Maio incontra il segretario di Stato Blinken: convergenza su Libia e vaccini

Ansa

Un impegno americano sulla Libia, un asse per accelerare la campagna vaccinale in Europa anche per fronteggiare la "geopolitica dei vaccini" russo-cinese e convergenza su tutti i principali dossier globali: è quanto ha incassato Luigi Di Maio, primo ministro straniero a essere ricevuto a Washington, dopo aver incontrato il segretario di Stato Blinken. Un'ora di vertice al quale ha partecipato a sorpresa lo zar americano per il clima John Kerry.