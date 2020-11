Usa 2020, Giorgetti: se la Lega vuole governare Italia dialoghi con Biden

ansa

"Siamo assolutamente interessati a dialogare con l'Amministrazione Biden. E' importante farlo se vogliamo davvero andare al governo in Italia". Lo afferma Giancarlo Giorgetti, responsabile Esteri e numero due della Lega, in una intervista a Repubblica. "Per noi non cambia nulla. Restiamo fermi nella collocazione atlantica, che diventa ultra-atlantica su determinati temi, ad esempio sul 5G", aggiunge.