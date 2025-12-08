Logo Tgcom24
a margine del Consiglio Ue Competitività

Urso, "l'Europa deve fare da sé, ma non si isoli"

08 Dic 2025 - 09:54
© Ansa

© Ansa

"L'Europa deve far da sé ed è in condizione di farlo. Se rialza la testa, se ragiona. L'Europa deve fare la sua parte, pensando alle sue imprese, ai suoi lavoratori, ai suoi cittadini" e "non deve isolarsi nei confronti di altri Paesi del sud del mondo che possono condividere questa strategia di sviluppo e di crescita". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Competitività. "Credo che l'Europa debba indirizzarsi anch'essa verso l'autonomia strategica" restando "ben consapevole che gli Stati Uniti sono e restano il nostro principale alleato", ha aggiunto.

