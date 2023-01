Unione europea, solo il 46% degli italiani positivo sull'adesione

L'adesione all'Unione europea è vista come "una cosa buona" solo dal 46% dei cittadini italiani, secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento Europeo.

L'indagine sottolinea come le recenti crisi, e in particolare la guerra della Russia contro l'Ucraina, stiano rafforzando il sostegno dei cittadini europei, il 62% dei quali è favorevole all'adesione all'Ue; in Italia però il dato è tra i più bassi dopo Slovacchia (44%), Grecia (43%) e Austria (42%). Il 13% degli Italiani inoltre considera l'adesione come una cosa negativa.