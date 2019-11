Una norma per le radio universitarie: ecco il disegno di legge "Megalizzi"

L'associazione delle radio universitarie italiane RadUni chiede,con una proposta di legge promossa da Alessia Rotta (Pd) e presentata alla Camera dei deputati, l'istituzione di un fondo pubblico di 3 milioni di euro l'anno a sostegno delle emittenti radiofoniche d'ateneo . Prenderà il nome di Antonio Megalizzi , il giovane giornalista ucciso da un coetaneo nell'attentato del dicembre 2018 a Strasburgo. L'idea nasce per incentivarne l'attività , da sempre finanziata solo in piccola parte dalle Università di riferimento.

Istituire un fondo per supportare l'attività dei laboratori più frequentati per chi vuole comunicare qualcosa e imparare a farlo nel modo più limpido e spontaneo possibile: realizzare interviste oppure un proprio format ideato e scritto in totale autonomia. Su questo si basano le radio universitarie e creano una vera e propria comunità che unisce chi ama il mondo della comunicazione e del giornalismo e, allo stesso tempo, forma quelli che un giorno della radio vorrebbero farne il proprio mestiere. Una voce, quella degli studenti che vi partecipano, che è stata capace di arrivare con il progetto "Europhonica" fino in Europa a seguire le plenarie del Parlamento europeo di Strasburgo. A quelle dirette, spesso con interviste in diverse lingue straniere, partecipavano anche Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielsk, gli speaker scomparsi nell'attentato dell'11 dicembre a Strasburgo.

Tutte queste attività, i laboratori, le iniziative e gli eventi sono spesso supportate a livello economico dalle emittenti stesse con un piccolo aiuto del rispettivo Ateneo oppure ci sono anche quelle che devono contare sulle proprie forze. Il Fondo di 3 milioni di euro che l'associazione delle radio universitarie "RadUni" chiede allo Stato si basa proprio sull'incentivare a livello economico queste attività che, per sopravvivere, hanno bisogno di risorse dato il critico momento storico.

La Presidente di RadUni Martina Esposito ha dichiarato a TgCom24: "Il fondo è destinato a tutte le radio, ma soprattutto a quelle che non ricevono fondi dalle Università e stentano a sopravvivere. Ci crediamo molto - ha proseguito - nonostante i tempi lunghi della politica confidiamo possa diventare realtà a breve".

Sulla scelta di dedicare questa proposta ai giovani colleghi scomparsi, ha aggiunto: "E' un omaggio alla memoria di Antonio e Bartosz che nelle radio universitarie avevano creduto tantissimo regalando gran parte della loro creatività e talento. Per onorare la loro memoria e il loro lavoro, per mantenere attuale il messaggio di amore, solidarietà e fratellanza di cui la loro vita è stata testimonianza, in rappresentanza di tutti i giovani che si adoperano in questi ambiti, Speriamo che la loro eredità possa trasformarsi in un’opportunità per altri giovani come loro che sognano di fare i giornalisti, i tecnici, gli speaker, i comunicatori del servizio pubblico, operatori consapevoli dei nuovi media".