Ue, Tajani: "Il Ppe apra ai Conservatori e non ai Verdi" | "Forza Italia garante sull'autonomia differenziata"

Dopo le elezioni europee, il vicepremier Antonio Tajani fa il punto in vista delle nomine: "Giorgia Meloni guida un governo con tre forze che la pensano diversamente. Noi di Forza Italia siamo per il secondo mandato di Ursula von der Leyen, poi sarà lei a trovare una sintesi che rappresenti anche le nostre idee". In Parlamento in teoria ci sono i numeri per confermare il presidente uscente, "ma bisogna allargare la maggioranza ai Conservatori e non ai Verdi", precisa il ministro degli Esteri.