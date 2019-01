Ue, Tajani: "L'Europa non può essere a guida franco-tedesca"

L'Europa "non può essere a guida franco-tedesca". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, sottolineando: "L'Italia deve svolgere un ruolo, bisognerà vedere se il governo è in grado di farlo. Serve un'Italia forte, non violenta ma punto di riferimento per l'Europa meridionale. Non serve lamentarsi, bisogna agire. Per vincere la sfida a livello globale non possiamo pensare di andare avanti senza la protezione dell'Europa".