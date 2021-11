Ue, Tajani: interrogazione Forza Italia su stop riferimenti Natale

"In un documento della Commissione Ue si invitano i dipendenti a non riferirsi espressamente al periodo natalizio e a non utilizzare solo nomi cristiani come 'Maria o Giovanni' perché ritenuti lesivi delle diverse sensibilità religiose". Lo denuncia Antonio Tajani, in una interrogazione di Forza Italia, in cui chiede: "La Commissione intende modificare queste linee guida, nel rispetto delle radici cristiane dell'Unione europea?"