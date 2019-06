Ue, Salvini: "Infrazione preoccupa, sarebbe una scelta politica"

Una procedura d'infrazione all'Italia da parte di Bruxelles? "Non me lo auguro. Preoccupa chiunque: sarebbe una scelta politica non economica perché l'Italia dei 28 Paesi Ue è il terzo che paga di più. Noi siamo tra quelli che pagano di più, poi vedersi mettere le dita negli occhi... Non voglio passare per fesso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.