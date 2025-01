Ue, Morawiecki nuovo presidente di Ecr: succede a Giorgia Meloni

Il Consiglio dei conservatori e riformisti europei ha eletto l'ex premier polacco e leader del PiS, Mateusz Morawiecki, presidente del partito. Morawiecki succede al premier Giorgia Meloni. Il capo delegazione FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza è uno dei tre vicepresidenti di Ecr; gli altri vice sono la francese Marion Marechal e il romeno George Simion. "È stato un onore e un privilegio per me servire come presidente del nostro partito. Insieme, abbiamo dato voce a decine di milioni di cittadini europei, sempre a favore dei valori di libertà, sovranità nazionale, sicurezza e coesione sociale", le parole del premier italiano intervenuto in videoconferenza.