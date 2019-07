Ue, Mattarella: non c'e' motivo di aprire una procedura infrazione contro l'Italia | "I conti saranno in ordine"

I NUMERI CONTESTATI 1 luglio 2019 16:04 Ue, Mattarella: non cʼeʼ motivo di aprire una procedura infrazione contro lʼItalia | "I conti saranno in ordine" Slitta collegio Ue su infrazione Italia: verso riunione mercoledì. Conte ottimista sui numeri dellʼItalia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Ci sono almeno "due dati positivi di trend dei conti pubblici" italiani, inoltre l'economia italiana ha una sua "solidità" e "credo che il governo italiano stia presentando tutti i documenti" all'Ue per dimostrare che "i conti saranno in ordine e che le indicazioni sono rassicuranti e che non vi sia motivo di aprire una procedura di infrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente austriaco Van der Bellen.

Slitta la riunione Ue per la procedura contro l'Italia - Intanto la riunione del Collegio dei commissari chiamato a decidere a Strasburgo sulla procedura contro l'Italia per il debito elevato è stata cancellata a causa del rinvio del summit Ue sulle nomine. Secondo quanto si apprende da fonti Ue, la discussione sull'Italia sarebbe posticipata a mercoledì.



Conte: numeri positivi, confido di evitare procedura - "Confido sempre di poter evitare" la procedura d'infrazione, "certo, i numeri sono sempre quelli: positivi, non sono cambiati". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda gli avvertimenti arrivati dal commissario Oettinger, Conte dice: "Non mi fate commentare singole valutazioni di singoli commissari: ora il percorso è molto chiaro, parliamo con atti, oggi deliberiamo l'assestamento e la rendicontazione. Manderemo quegli atti".



Conte: garantiamo maggiori entrate e risparmi di spesa - Ma quanti miliardi l'Italia garantirà all'Ue per evitare la procedura d'infrazione? "La nostra provvista finanziaria ammonta a risparmi di spesa e maggiori entrate. Punto". Dice in modo categorico senza entrare nei dettagli il premier Giuseppe Conte.