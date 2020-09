Ue, Mattarella: Germania decisiva per superare pigrizie e resistenze

"Vorrei ringraziare per la posizione che la Germania ha assunto in ambito europeo. Le conseguenze della pandemia sono state drammatiche in tutta Europa e la Ue ha ritrovato le ispirazioni originarie e un grande senso di responsabilità La posizione della Germania è stata decisiva, per superare prigrizie e ritardi". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella durante la visita del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier a Milano.