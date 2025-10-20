Ue, Mattarella in Belgio: "Su sfide esistenziali nessun cedimento permesso"

"Oggi le istituzioni europee si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l'Unione europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi alla cena di Stato in Belgio. "L'Ue - ha aggiunto - è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli".