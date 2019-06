Ue, lunedì Conte riceve a Palazzo Chigi Manfred Weber

Lunedì Giuseppe Conte riceverà a Palazzo Chigi Manfred Weber, il presidente del Partito popolare europeo dell'Europarlamento e "spitzenkandidat" (candidato numero uno) dei Popolari per la presidenza della Commissione Ue. Fonti del Ppe riferiscono che si tratta della tappa romana di un tour che il neopresidente del partito sta facendo in tutta Europa, dopo quella di venerdì in Polonia.