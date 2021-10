Ue, Gentiloni: "Dobbiamo ridurre il debito, ma senza uccidere la crescita"

"Ridurre il debito pubblico, aumentato in tutti i Paesi Ue per rispondere alla crisi pandemica, resta necessario, ma non può più essere fatto in base alle regole esistenti, e per ora sospese, del Patto di Stabilità". Lo afferma il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che andrebbe contro "l'inderogabile necessità di una crescita sostenibile". Per questo, aggiunge, "servono nuove regole realistiche e che facilitino gli investimenti".