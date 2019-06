Ue, fonti: mercoledì possibile vertice Conte-Salvini-Di Maio

Mercoledì dovrebbe essere il primo giorno utile per un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per discutere sulla trattativa con l'Europa per evitare la procedura d'infrazione. E' quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, precisando che ancora non c'è un incontro fissato. Il premier condividerà in quell'occasioni con Salvini e Di Maio anche i contenuti della lettera che sta per inviare a Bruxelles.