Ue, Di Maio e Salvini: debito creato in passato, avanti taglio tasse

"L'infrazione riguarda i debiti fatti dal Pd. Saremo responsabili, ma pensioni e quota 100 non si toccano". Così Luigi Di Maio, commentando le parole della Commissione Ue che anticipano l'apertura di una procedura di infrazione per l'Italia. "Il modo per ridurre il debito creato in passato - gli fa eco Salvini - è tagliare le tasse e permettere agli italiani di lavorare di più e meglio. Con l'austerità sono cresciuti debito e disoccupazione".